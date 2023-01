MART KALM ⟩ Pseudoteaduse pealetung on üliohtlik tendents. Selle kibedaid vilju oleme Eestiski maitsnud

Põhjusega uhked

«Oleme põhjusega uhked, et Eesti üldharidus on seni PISA-testide poolest maailma tipus ja kõrgharidus edetabelite järgi väga kõrgel. Aga oht pole siin mitte silmapiiril, vaid juba ukse ees. Loodusainete õpetajate erialadele on ülikoolides juba pikka aega liiga madal konkurss ning neist õpetajatest on koolides suurim puudus. Aga ilma väljaõppinud ja innustavate õpetajateta on teaduspõhise maailmapildi jätkumine ohus,» hoiatas akadeemik.