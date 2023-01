OTSE ⟩ Tartu kõrgkoolid tutvustavad Kultuurikatlas tudengilinna õppimisvõimalusi

«Gümnaasiumilõpetajatel seisab peagi ees keeruline valik, kus ja mida edasi õppida. Et kaalukate tulevikuotsuste langetamist lihtsustada, korraldavad kuus Tartu kõrgkooli Tallinnas taas ühise kõrghariduspäeva, kus gümnasistid saavad oma olulisi küsimusi küsida otse tudengitelt ja erialade esindajatelt. Eriti suur rõõm on seepärast, et üle mitme aasta saame näost näkku kohtuda. See annab noortele inspiratsiooni kogumise kõrval võimaluse ka teiste noorte ja vilistlastega suhelda,» ütles projektijuht Karin Vahtre.