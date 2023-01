Kaitseminister tegi ettepaneku muuta riigikaitseõpetus kohustuslikuks

«Ukraina sõja õppetunnid on näidanud, et iga inimese roll riigikaitses on oluline, mistõttu on vägagi mõistlik anda kõikidele gümnaasiuminoortele teadmised, milline on nende roll Eesti riigikaitses ja kuidas kriisiolukordades käituda. Viimased aastad näitavad, et riigikaitseõpetus on ka valikainena muutunud üha populaarsemaks, ent endiselt on koole, kus riigikaitseõpetus ei ole õpilastele kättesaadav. Seetõttu teengi ettepaneku liikuda üle kohustuslikule riigikaitseõpetusele,» ütles kaitseminister Hanno Pevkur.