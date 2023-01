Tartu Kunstikool avab Ukraina noorte õppegrupi Tallinnas

Ukraina noortel on Tallinnas võimalik õppida kahel suunal, milleks on ringdisain ja digikunst.

«On hea meel, et Tartu Kunstikool hakkab ka Tallinnas võimaldama kunstihuvilistel noortel disainivaldkonnaga tutvust teha ning läbi kunsti ja disaini saavad nad teadmisi meie kultuurist ning õppida eesti keelt,» tõdes Veinthal ja lisas, et praeguseks on üle Eesti kutseõppeasutustes 450 Ukraina õppurit, enamus neist õpib kutsevaliku õppekavade järgi. «Kutsevaliku õppekava põhiline eesmärk on anda noortele, kelle õpitee on katkenud võimalust õppida eesti keelt, tutvuda mitmete erialadega ning teha edasiseks õpiteeks või elukutseks kaalutletud valik.“