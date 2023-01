Uuring: HEV-õpilasi toetavad üleminekumeetmed on olnud tulemuslikud

Eestis toetatakse haridusliku erivajadusega õpilaste haridus- ja tööteed kahe meetmega, milleks on lisaõpe põhikoolides ning kutsevaliku õppekava kutseõppeasutustes. Haridus- ja teadusministeeriumi tellimusel uuris Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar nende meetmete korraldust ja kasutamist.

Õpilane vajab tema vajadustele vastavalt õpet

Haridus- ja teadusministeeriumi kaasava hariduse valdkonna juht Jürgen Rakaselg märkis, et üleminekumeetmete tõhusaks osutumine teeb rõõmu. «Kaasava hariduse all mõistame iga õppija õigust saada oma sotsiaalsetele ja akadeemilistele vajadustele vastavat kvaliteetset õpetust kodulähedases koolis. See nõuab sageli paindlikke ja personaalseid lahendusi. Paljud Eesti koolid tulevad sellega hästi toime ning mitmekesisust toetavate väärtuste ning hoiakute edendamine meie koolikultuuris on jätkuvalt oluline.»

Uuringu elluviija Eesti Rakendusuuringute Keskuse Centar juhataja Epp Kallaste lisas, et õpilaste individuaalse arengu toetamine on pidev protsess ning efektiivne kaasamine nii üldhariduskoolides kui ka kutseõppeasutustes nõuab ressursse ja oskuslikku õppe kohandamist. «Lisaõpe ja kutsevaliku õpe pakuvad tänu paindlikule ülesehitusele head vahesammu, aga näeme, et eriti lisaõpe võiks olla Eesti koolides veelgi paremini teadvustatud ja kättesaadav.»