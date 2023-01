Wise lõi tasuta ettevõtluskooli nutikatele tulevikutegijatele

«Oleme Wise'is veendunud, et kasulikud ettevõtlusalased teadmised peaksid olema kättesaadavad igale noorele, sõltumata tema perekondlikust olukorrast, elukohast või käimasolevast haridusteest. Meie idee on lihtne - töötasime välja töötoa ja materjalid, et iga noor saaks vabalt ligi ettevõtlusega alustamiseks vajalikele teadmistele,» ütlews Sandra Horma Wise’ist.

Wise sai alguse päriselu probleemist, mida ettevõtte asutajad Taavet Hinrikus ja Kristo Käärmann lahendama asusid. «Tänase päevani räägime pidevalt oma klientidega, et mõista, millist piiriülese raha liigutamise probleemi järgmisena lahendama hakata. Oleme seda lähenemist aastaid lihvinud, et muuta uute toodete ja teenuste loomine võimalikult sujuvaks ja tulemuslikuks. Töötuba on loodud toetudes just nende ekspertide teadmistele, kes igapäevaselt Wise'i ehitavad,» lisas Horma.

Praeguseks on Wise osalenud kaks aastat Junior Achievementi kaudu koolide majandusõppe lihtsamaks tegemisel nii õpilasele kui õpetajale. «Selle käigus nägime, et saame toetada palju rohkemaid noori, kui töötame välja lihtsad tunnid ja materjalid, mida igaüks saab uurida veebikeskkonnas just siis, kui talle sobib ja seda täiesti tasuta,» selgitas Sandra Horma algatuse tausta.

Wise'i ettevõtluskooli töötoa materjalid on kasutajatele tasuta ning mõeldud eelkõige 7.-11. klassi noortele. Lisaks ettevõtlus- ja majandustundidele saab õpetaja prototüüpimise töötuba kergelt läbi viia ka teistes tundides, sest esialgne probleem, mida noored oma toote või teenusega lahendama hakkavad püstitatakse vastavalt tunni sisule.

Wise'i ettevõtluskooli töötoas saavad noored läbi uue toote või teenuse loomise tiimitöö kogemuse ning harjutavad avatud analüütilist mõtlemist ja probleemide lahendamist. Lisaks saab end proovile panna loomingulisuses. Töötoa lõpetab esitluste tund, kuhu õpetaja saab kutsuda Wise'i mentori noori kuulama ning nende tööle tagasisidet andma.

Lisaks töötoa materjalidele leiab Wise'i ettevõtluskooli lehelt põnevaid videoid, blogisid ja e-tunde, mida koolitunnis või iseseisvalt lisaks uurida.