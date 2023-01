Kunstiakadeemia avab kolm uut disaini magistriõppekava

Uued õppekavad tegelevad aktuaalsete väljakutsetega ühiskonnas, kasutades disaini meetodeid. Need on esimesed omataolised transdistsiplinaarsed õppekavad, millel asuvad õppima erineva taustaga üliõpilased, kes tulevikus kujundavad ümber nii kogukondi, tööstust kui avalike organisatsioonide toimimist.

EKA-l on pikaajalised kogemused kõigis uute õppekavade valdkondades, kuid seni puudusid fokusseeritud võimalused saada vastava eriala eksperdiks. Sotsiaalse disaini vallas näiteks on aastaid tehtud koostööd Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga, kus mõtestati ümber ja disainiti mitmeid patsienditeekondi ja teenusesüsteeme. Jätkusuutlikkuse teemad on läbivalt esindatud kõigis disaini õppekavades, ringdisain on oma taotlustelt fundamentaalsem, keskendudes kogu tööstuse ja tootmise ümberkorraldamisele. Näiteks on EKA Jätkusuutliku disaini ja materjalide labor DiMa aastaid Reet Ausi eestvedamisel uurinud võimalusi rõivatööstuse ringsemaks muutmist.