Gümnasistid saavad esimest korda õppida kriminoloogiat

«Oleme aasta aega tegutsenud veebikoolis toonud gümnasistide ette uuenduslikud õppeained, mis seni on olnud kättesaadavad vaid üksikutele õpilastele ega ole jõudnud väikekoolidesse või maapiirkondadesse. See mitmekesistab oluliselt koolide õppekava,» lausus Edumus Schooli juht Ahti Noor.

Kriminoloogia õpetaja, varasem vanglaametnike koolitaja Maarja Ojassalu ütles, et praktilisel kursusel omandavad õpilased teadmised kriminoloogiast kui kuritegevust uurivast teadusest. «Ülevaade karistussüsteemist ja seadustest aitab olla parem kodanik ning toetab hilisemat õiguskaitsealast või juristikarjääri, näiteks töötades politseinikuna,» lausus Ojassalu.

Edumus Schooli valikus on üle 50 uuendusliku õppeaine, nagu 3D-modelleerimine, energeetika, fotograafia, looduse tundmine ellujäämise võtmes, neuroteadus, päästetöö, raamatupidamine ja tervislik toitumine.

Edumus School on distantsõppe valikainete kool, kus kõik kursused vastavad riikliku õppekava nõuetele. Eesti-, vene- ja ingliskeelsed kursused on mõeldud gümnaasiumi- ja kutsekooliõpilastele üle Eesti. Edumuse 2022/23. õppeaasta partner on Eesti Energia.