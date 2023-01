Kutsehariduse võistlussaade «Noor meister» alustab uut hooaega

Graafiline disainer Jaagup Susi võitis Noore meistri tiitli 2017. aastal ja on Eestit esindanud ka rahvusvahelistel võistlustel. «Ma nautisin kutsevõistlusi ja naudin siiamaani just sellepärast, et need on üks parimaid viise ennast paremaks, osavamaks ja kiiremaks arendada, omale uusi sõpru ja tuttavaid leida ning endale tõestada, et ma päriselt saan hakkama ja ma päriselt olen maailmatasemel. Tööturul veel liiga palju kutsevõistlustest ei teata aga kui otsisime loovtiimi uusi kujundajaid, siis vaatasime ikka esimese hooga nende suunas, kes on võistlustel käinud, sest see on märk teatud tasemest ja suhtumisest,» lisas Susi.