Liina Kersna alustab doktoriõppega

«Täna kuus aastat tagasi kirjutasin pisukese kurbusetooniga, et kõik haridusjuhtimise magistriõppe ainetest on läbitud. Täna saan lapseliku rõõmuga teatada, et homsest olen immatrikuleeritud haridusteaduste doktoriõppe programmi,» kirjutas Kersna.

«Lisaks teame uuringutest, et need, kelle eneseregulatsioonioskus on varakult hästi toetatud, tunnevad õppimisest suuremat rõõmu; nende õpitulemused on paremad, aga neil on tulevikus ka kõrgem sissetulek ja paremad tervisenäitajad,» kirjutas Kersna.