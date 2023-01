Wiiralti ja Lemba stipendiumi said üheksa üliõpilast

Ministri sõnul on Eesti andekate inimeste maa, tänu kellele on Eesti kultuur sügav ning mitmepalgeline. «Tugevale kultuurile toetudes on meil aga oma riik. Wiiralt ja Lemba olid väga andekad inimesed ning mul on hea meel, et tänu meie kultuuri suurkujudele saame toetada uute tegijate järelkasvu. Loodan, et see tiivustab ja annab võimaluse noortel kunstnikel ja muusikutel oma loominguga jätkata. Olen tänulik, et stipendiaadid oma loominguga sekkuvad aktuaalsetesse teemadesse, sest tänu kunstile saame avada küsimusi, mis muul moel on tihti mustvalges maailmas piiratud,» ütles kultuurminister Piret Hartman.