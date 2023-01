Midagi uut: tüdrukud saavad tehnikalaagris õppida tuulegeneraatorit valmistama

Laagri eesmärk on inspireerida ja tutvustada tütarlastele energeetikat ja silmapaistvaid naisinsenere. Lektoriteks on Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson ja kultuuriminister Piret Hartman.

Tasuta laager toimub Enerhacki haridusprojekti raames. Laagrisse registreerus üle 300 osaleja vanuses 7-18 aastat. See pole esimene selline Enerhacki projekt. Nii korraldas sama meeskond 2022. aasta suvel Tallinna Tehnikaülikoolis koolinoortele energeetika laagri. Siis võttis sellest osa koguni ligi 1500 last.

Enerhacki haridusprojekti juhi ja kaasasutaja Igor Krupensky sõnul on laagri põhieesmärk anda tüdrukutele vajalikud teadmised ja oskused energeetika- ja tehnikavaldkonnas, samuti innustada neid tehnikateadusi edasi õppima.

Laagri õppekava koosneb praktilistest kogemustest, milleks on näiteks tuuliku ehitamine, vesiniku tootmine, põlemisprotsessi uurimine ja palju muud, samuti maletundidest. «Laagris osalejatele esinevad kutsutud naislektorid – näiteks Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson, kultuuriminister Piret Hartman ja avamere tuuleparkide ehituse juhtivinsener Bela Andreeva Hollandist,» tutvustas Krupensky.

Laager toimub vene ja eesti keeles. Laagris osalemine on tasuta sinna pääses eelregistreerimise alusel.

Enerhack on entusiastide meeskond, kes on ühendanud oma kogemused ja oskused, et tõsta nii laste kui täiskasvanute teadlikkust energeetika vallas. Meeskond sai kokku 2021. aastal ja pooleteise aastaga valmis rohkem kui 20 projekt.