Riik asub uurima töötingimusi noortevaldkonnas

Haridus- ja teadusministeeriumi noorte- ja andepoliitika osakonna juhataja Riin Tamme sõnul on see uuring vajalik samm, et paremini teadvustada ja mõista noortevaldkonna töötingimusi ning planeerida töötajaskonda puudutavaid tegevusi riiklikul tasandil. Seega kutsub ta üles kõiki valdkonnas tegutsejaid panustama.

«Noorsootöötajad ja huvihariduse õpetajad teevad iga päev noorte arengu toetamisel tähendusrikast tööd, kuid meil puudub terviklik ülevaade, millise profiiliga on valdkonnas töötavad professionaalid ning millised on nende praegused töötingimused. Loodame, et noortevaldkonnas tegutsejad leiavad vastamiseks aega, kuna uuringu tulemused on meile oluline sisend töötajaskonna väärtustamise ja järelkasvuga seotud tegevuste planeerimisel koostöös kohalike omavalitsustega,» ütles Tamme.

Küsitlusele on oodatud vastama kõik noorsootöö ja huvihariduse valdkonnas tegutsevad era- ja munitsipaalasutuste ning vabaühenduste töötajad, juhid ja tööandjad. Näiteks noorsootöötajad, noorsootöö ja huvihariduse korraldajad, huvihariduse õpetajad, treenerid, maleva- ja laagrikasvatajad, noorte- ja noorsootööühingute töötajad.

Küsitlusuuringu kutse on saadetud e-maili teel ning ankeedid koos lisainfoga on kättesaadavad ka Balti Uuringute Instituudi kodulehelt. Küsimustikule vastamine on avatud 15. jaanuarini 2023.