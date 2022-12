Mondo Tarkusefondi toetusel jõudis Ghana noormees ülikoolidiplomini

«Esimesed kirjad, mis ma Lincolilt sain, olid nii suurt tänulikkust väljendavad, et ma tundsin ennast isegi natuke kehvasti - see on ju tegelikult nii loomulik, et laps peaks saama koolis käia, ta ei peaks selle eest kedagi tänama. Eestis on haridus sedavõrd iseenesest mõistetav, et me isegi ei oska mõelda, kui suur kingitus see lapsele Ghanas on,» ütles Maarika.