Alustavad õpetajad saavad neid toetava veebiplatvormi

Mõnda aega küpsenud idee sai konkreetsemad jooned augustis toimunud õpetajate järelkasvu häkatonil, kus arutati õpetajate järelkasvu kindlustamiseks vajalikke samme. «Jõudsime järeldusele, et tegu on väärt mõttega, millega olid valmis kaasa tulema ka organisatsioonid Noored Kooli ja Asendusõpetajad ning mitmed aktiivsed õpetajad ja koolijuhid. E-platvorm oleks koht, kust alustav õpetaja saab leida üles enda jaoks vajalikud materjalid, ning edaspidi ka koolitused, kogenud õpetajate-juhendajate kontaktid ja muu vajaliku, sest üks asi on iseseisvalt materjalidega tutvumine, aga õppimist süvendab kindlasti koostöö õppimist toetavate partneritega, kellega teooriat läbi arutada ja praktikasse panekut harjutada.»

Alustavaid õpetajaid oodatakse platvormi katsetama

Esimesed sammud selleks, et ideest saaks teostusse, on tehtud. «Uuest aastast liitub meie meeskonda ka uus inimene, kelle hooleks saabki platvormi arendus ja ka vajalike materjalide koostamine,» ütles Noorkõiv, lisades, et koostöö jätkub partneritega ning platvormi tehnoloogiliste võimaluste otsimine ning siis juba ka katsetamine alustavate õpetajate endiga.

Samal ajal soovib mittetulundusühing leida uue platvormi hoidmiseks ja arendamiseks hea rahamudeli, mis tagaks kõigile alustavatele õpetajatele ligipääsu. «Soovime, et selle eest tasumine oleks jõukohane igale koolile. Unistuseks on, et materjalikogu oleks kõigile alustavatele õpetajatele kättesaadav tööriistakast, mille kasutamist peetakse elementaarseks. Nii nagu me ei kujutaks ette, et karjääri alguses jääks üksi alustav arst, on ka algajal õpetajal vaja tuge ning iseenese ja kooli valmisolekut õppida ja õppimist toetada,» ütlwa Noorkõiv. «Me ei mõtle siin ainult karjääripöörajaid. Ka värskelt õpetajakoolituse läbinud õpetajad ei saa olla valmis kõigeks, mis päriselt klassis juhtuda võib. Ka nemad vajavad täiendavat tuge.»