Vaata, kes kandideerivad noortevaldkonna tunnustuskonkursi parimateks

«Noortevaldkonna töötajad tegutsevad üle Eesti, et luua noortele arenguvõimalusi ja toetada ettevõtlikku suhtumist. Nii loome noortele kodukohas ja Eestis tervikuna kõige parema kasvukeskkonna oma ideede elluviimiseks ja isiklikuks arenguks,» ütles minister. «Tänavusi nominente vaadates võib nentida, et ideid on palju ja tase kõrge ning lisaks pikaajalistele panustajatele on märgatud ka mitmeid uusi tegijaid. Kindel on, et lisaks koolile on ka huviharidus populaarne ja sinna tuleb riigil panustada.»