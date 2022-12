EKSPERT EETRIS ⟩ Reeda Tuula-Fjodorov: «Kuidas käia looduses keskkonda kahjustamata?»

Reeda Tuula-Fjodorov viis koos tudengitega läbi projekti, kus uuriti looduse alustaimestikku pärast suurt spordisündmust. Selgus ühest küljest ilmne, et suured rahvamassid tallavad taimestiku ära, lisaks veel, et pikaajalisem mõju taimestikule on sügisestel spordivõistlustel. Kevadel peetud spordivõistlusest suudab loodus suvise kasvuperioodiga üpris hästi taastuda.

Tuula-Fjodorov toob välja, et looduses käies võiksid ka tavainimesed olla teadlikud, millisesse kohta nad lähevad - kas see on kaitseala, kus loodus on õrnem või spetsiaalselt loodud puhkeala. Kõige esmaseks abivahendiks oma teadlikkuse ja loodushoiu tõstmisel soovitab ta RMK rakendust «Loodusega koos». Kes aga jõulupühade ajal soovib värskes õhus aega viita, siis loodushoiu mõttes on see väga hea aeg - lumekiht kaitseb ka alustaimestikku ning inimese tatsamine metsa all sellele suurt mõju ei avalda.