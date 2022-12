Karmimad nõuded tasuta kõrgharidusele: komisjon saatis eelnõu esimesele lugemisele

«Eelnõu järgi saab samal kõrgharidusastmel uuesti tasuta õppida kümme aastat pärast lõpetamist. See muudatus annab neile, kes soovivad tasuta kõrgharidust omandada esimest korda, paremad võimalused õppes osaleda, ning kõrgkoolidele võimaluse teenida lisaraha, mida saab kasutada õppekvaliteedi tõstmiseks,» rääkis Sutrop. Ta lisas, et eelnõu toetab ka akadeemilise distsipliini ja üliõpilaste vastutuse suurendamist.

Eelnõuga kaotatakse võimalus õppida samal ajal tasuta mitmel erialal. Kõrgkoolid saavad õiguse küsida õppeteenustasu neilt, kes soovivad samal õppeastmel õppida kolmandat korda. Samuti saavad kõrgkoolid õiguse nõuda õppekulude hüvitamist üliõpilastelt, kes katkestavad õpingud, kui semestri algusest on möödunud rohkem kui 70 päeva. Põhjendatud juhtudel võivad kõrgkoolid pakkuda õpet ka tasuta. Pärast õpingute katkestamist võib tasuta õppesse astuda üliõpilane, kes on samal kõrgharidusastmel õppinud vähem kui ühe õppeaasta ehk vähem kui 365 kalendripäeva.

Sarnaselt praegusele on võimalik halduslepinguga kokku leppida õppekavades, kus võib tasuta õppida ka teist korda, nagu õpetajakoolitus või tervishoid, või sisekaitselises ja riigikaitselises rakenduskõrgkoolis kehtestada erisused õigusaktidega. Muudatused on kavandatud jõustuma alates 2024/2025. õppeaastast.

Eelnõuga muudetakse ka õppetoetuste ja õppelaenu seadust, et täpsustada euribori fikseerimise kuupäevi ja intressiarvestust. Samuti täiendatakse seadust võimalusega anda õppelaenu esimese aasta õppuritele alates 15. septembrist nagu see on teiste õppurite puhul.