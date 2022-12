Mustamäe riigigümnaasium hakkab valikainena õpetama sisekaitset

Sisekaitseõppega on liitunud 17 gümnaasiumi erinevatest Eesti piirkondadest, õppijaid on olnud sellel õppeaastal kokku 56. Mustamäe Riigigümnaasium on esimene kool Tallinnas, kes programmiga liitub.

«Sisekaitseõpe on valikõppeaine gümnaasiumides. Õppe eesmärk on anda õpilastele teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud pääste- ja tulekustutustöödel, avaliku korra kaitsmisel, riigipiiri valvamisel ning maksuametniku, tolli- ja vanglatöös,» sõnas akadeemia sisekaitseõppe koordinaator Siret Linnas. «Heameel on ka tõdeda, et sisekaitseõpe muutub gümnaasiumides järjest populaarsemaks, detsembris sõlmisime koostöölepingu ka Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumiga, 2023. aasta kevadel plaanime lepingu sõlmida Tõnismäe Riigigümnaasiumiga.»