Selgusid IT õppeks vajalike õppevahendite toetuse saajad

Suvel välja kuulutatud taotlusvoorust said toetust küsida haridusasutused nii alus-, üldhariduse- kui ka kutsehariduse valdkonnas. Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud taotlusvooru eelarve oli kokku 783 972 eurot.

Riigi Tugiteenuste Keskuse elukestva õppe ja IT arenduse talituse juhataja Marge Kõiva sõnul oli huvi taotlusvooru vastu erakordselt suur. «IT-valdkonna õppevahendite soetamiseks esitati taotlusvoorus ühtekokku 263 projekti, toetuse summas kokku 1,5 miljonit eurot. Seega oli taotlusi kaks korda suuremale summale, kui selleks oli vahendeid. Tänaseks on rahastamisotsused projektidele tehtud ja komisjoni otsusega saavad toetust 125 haridusasutuse projekti,» rääkis Kõiva.

«Toetuse taotlemiseks sai esitada projekte erinevate õppekava täitmiseks vajalike digitaalsete seadmete- robootika- ja programmeerimisvahendite, elektroonika-mehhaanika ja virtuaalreaalsuse komplektide, kui 3D-printerite ostmiseks. Samuti on toetuse abil võimalik soetada näiteks CNC pinke ja teisi modelleerimisseadmeid. Oluline on, et uued seadmed toetaks tehnoloogiaalase õppe läbiviimist koolides ja lasteaedades ning arendaksid nii laste kui noorte digioskuseid,» lisas Marge Kõiva.