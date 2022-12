Magistrandid saavad noorsoouuringuteks küsida stipendiumi

Stipendiumi saavad kuni kümme magistranti, kelle uurimistööd keskenduvad noorte ja noortevaldkonnaga seonduvatele aktuaalsetele teemadele. Stipendiumi suurus on 2000 eurot ühe üliõpilase kohta.

Haridus- ja teadusministeeriumi noorte- ja andepoliitika osakonna juhataja Riin Tamm toob välja, et kandideerimisel on oluline näidata uurimistööde seoseid ja mõju Eesti noortevaldkonna arengule.

«Oleme seadnud noortepoliitikas aastaks 2035 ambitsioonikad eesmärgid, mille eduka elluviimise üheks eelduseks on asjakohased uuringud. Üliõpilased saavad siinkohal läbi teaduse kaasa aidata mitmete oluliste teemade mõtestamisele, nagu näiteks andekate noorte paremale toetamisele või õppija tervikliku haridustee kujundamisele õppest klassiruumis kuni huvihariduseni,» lisas Tamm.

Stipendiumiprogrammi prioriteetsed uurimisteemad on andekate noorte toetamine, formaalse ja mitteformaalse õppe lõiming, andmeteadlikkuse ja -kirjaoskuse arendamine, noorte osalus ja ettevõtlikkus aga ka abivajavate noortega töötamine.

Haridus- ja noorteameti noorteosakonna juhi Silver Pramanni sõnul on teaduspõhisus noortevaldkonnas, millesse ka uus stipendium panustab, kvaliteetse noorsootöö ja huvihariduse alustalaks. «Erinevatel õppekavadel on võimalik vaadelda noorte ja noortevaldkonna teemasid väga erinevatest tahkudest ning just seda meil innovatsiooniks vaja ongi,» rääkis Pramann.