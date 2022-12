Püha Johannese Kooli gümnaasiumikorpus saab nurgakivi

«Püha Johannese Kooli päris oma koolimaja oli ammune unistus, aga ka eesmärk alates kooli loomisest kümme aastat tagasi. Möödunud sügiseks see ime sündis ja alustasimegi õppetööd päris oma majas, aga kohe polnud võimalik ehitada gümnaasiumile oma hooneosa,» ütles koolijuht Liivika Simmul. «Nüüd aga on juurdeehitus alanud, oleme jõudnud nurgakivi asetamiseni, mis annab lootuse, et juba uuel õppeaastal saavad praegu põhikooliga ruume jagavad gümnasistid õpinguid jätkata oma hooneosas.»

Püha Johannese Kool avas 2013. aastal uksed 45 õpilasele Tallinna vanalinnas ning igal sügisel on vastu võetud uued esimesed klassid ja tänavusest komplekteeriti konkursi korras ka gümnaasiumi 10. klassid neljal erineval õppesuunal, milleks on IT ja andmeanalüüs; loodus ja inimene; sõna ja kultuur ning kuju ja disain. Praegu on Püha Johannese Kool üle 460 õpilasega kogukonnakool, pärast juurdeehituse valmimist on koolis ruumi kokku 630 õpilasele. 2023. aasta jaanuaris algab vastuvõtt sügisel alustavasse 1. klassi ja märtsis juba uude 10. klassi.