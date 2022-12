TalTech asub looma masina- ja energiatehnoloogia vallas uut õppeainet

«Tegevustoetuse eesmärk on koostöös Prantsusmaa ülikooliga University of Picardie Jules Verne (UPJV) arendada välja MATLAB ja numbriliste meetodite õppeaine. Toetuse raames on plaanis UPJV kogemuste põhjal luua projektõppel põhinev e-kursus Moodle’i keskkonnas, mida hakatakse õpetama masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimise õppekaval 2023.aasta sügissemestril,» selgitas programmijuht Veroonika Shirokova.

«Konkreetsete ülesannete praktiline lahendamine aitab tudengitel mõista paremini õppeaine eesmärki ning kasutada saadud kogemusi edaspidi ettevõtetes reaalsete ülesannete lahendamiseks. Kuna sarnase sisuga õppeainet õpetatakse UPJV-s ning õpetamise metoodika on ülikooli poolt välja töötatud, üliõpilastele arusaadav ja hästi omandatav, siis on kasulik nende kogemustest õppida,» ütles Shirokova.

Energeetika, masinaehitustehnoloogia ning mäendus on Eesti traditsioonilised tööstusharud, kus tootmise efektiivsemaks muutmiseks võetakse pidevalt kasutusele uusi tehnoloogiaid, masinaid ja roboteid. See tingib üha suureneva vajaduse kaasaegsete tehnikateadmistega haritud spetsialistide järele. TalTechi Virumaa kolledži lõpetajad on tulevased leiutajad ja innovaatorid, kelle ülesandeks on kujundada uusi tööstus- ja tootmistehnoloogiaid.