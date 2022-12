Riik soovib uue platvormiga kaasata noori rohkem osalema ühiskonnaelus

Esindatud olid 13-26-aastased noored kõikidest maakondadest. Osalejate valiku tegemisel tagasid korraldajad, et noorte taust oleks võimalikult mitmekesine nii huvide, vanuse, elukoha kui ühiskonna aktiivsuse poolest. Oluline oli, et oma sisendi annaksid nii need, kes on juba ühiskonnas aktiivsed, kui ka need, kelle jaoks osalus on veel võõras, et igaühel oleks võimalus oma kodukoha ja Eesti tulevikus kaasa rääkida.