Vaata, millised koolid ja lasteaiad pälvisid Tartu Ülikooli eetikakeskuse tunnustuse

„Nagu ma ka auhinda vastu võttes ütlesin, siis see on täielik jõuluime!“ naljatles Kristelle Kaarmaa, Jõhvi gümnaasiumi õppejuht. Ta ütles, et väärtuskasvatuse kooli tiitli saamine on neile väga rõõmustav ja edasiviiv. „See tähendab, et me oleme õigeid asju teinud. See tähendab, et me oleme õigel ajal ausad olnud ja oma kitsaskohtadele otsa vaadanud. Väärtusarenduse analüüs näitab ka seda, et kitsaskohti ei tasu karta! Need tuleb lauale tuua, sest nii on võimalus ainult paremaks saada.“