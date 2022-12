IT-ärist kooli suundunud tippjuht: õpetajatöö on kaif

Füüsikaõpetajaks hakkamine tuli jutuks siis, kui kooli esimene lend hakkas jõudma füüsikatundide ikka. «Käisin ise selle mõtte välja, et ma tahaksin siin koolis füüsikaõpetaja olla ning sealt hakkaski otsus küpsema. Jagasin mõtet aegsasti ka Nortali kolleegidega. Vahepeal elasin kolm aastat USAs Seattle’is ning aitasin püsti panna Nortali USA filiaali, mis on tänaseks ärimahult üldse Nortali suurim osa. Meil oli juba enne minu USAsse kolimist kolleegidega kokkulepe, et kui see missioon saab täidetud, siis tõmban korporatiivmaailmale joone alla ning lähen kooli.»

Koolielu ootused kohtuvad reaalsusega

Palju on õppinud ta ka oma praegustelt kolleegidelt: «Meil on koolis päris palju fantastilist õpetajat, kes on selle parimas tähenduses hullud. Näiteks oli meie loodusõpetuse õpetaja eelnevalt hoopis teadlane, mikrobioloog. Üritan suhelda kolleegidega ka väljaspool meie maja, samuti meeldib mulle teiste õpetajate tunde vaadata. Kusjuures mitte ainult füüsikas, vaid ka teistes ainetes, sest õppida on mul midagi igas tunnis.» Ta toob välja, et ainuüksi tähelepanu hoidmine on kunst omaette: «Olen enda elus pidanud palju esinema ning koolis 45 minutit, 90 minutit 25 õpilase tähelepanu ja grupidünaamikat hoida ning neid tööle panna – see on palju keerulisem, kui suurel konverentsil 500 inimese eest tund aega rääkida. Õpetajad on selles osas imetlusväärsed!»