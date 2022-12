Koolisööklad julgustavad õpilasi loosirattaga tervislikumaid valikuid tegema

Spinnitavate väljakutsete hulka kuuluvad näiteks isale sõnumi saatmine, et too koju porgandeid ostaks, ülesanne süüa ühe jala peal seistes porgandit või pimesilmi üks õun pintslisse pista. Ettevõtte turundusjuht Tiiu Endrikson loodab lõbusa väljakutsega lastele uusi tervislikke harjumusi luua. «Meie koolisööklates on puu-või köögiviljad lastele igapäevaselt kättesaadavad, kuid paljudel jääb see võimalus tihtipeale kasutamata,» ütleb Endrikson.

Laste kasvu seirealgatuse andmetel sööb köögivilju igapäevaselt vaid iga viies õpilane. Iga neljas tüdruk ja kolmas poiss on sealjuures täna ülekaaluline või rasvunud. «Mitmekesine toidulaud on tervisliku toitumise üks alustalasid, kuid lapsed ei tee enamasti oma valikuid selle järgi, mis neile hea ja kasulik on, vaid mis neile maitsev ja põnev tundub,» lisas Endrikson. «Loodetavasti on väljakutse lastele toredaks motivaatoriks ja lõbusa mänguna näiv väljakutse paneb nii mõnegi lisakäe tervislikuma alternatiivi järele haarama. See on meie võimalus teha porgandid ja õunad lastele põnevaks!»