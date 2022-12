EKSPERT EETRIS ⟩ Ingrid Hindrikson: «Aeg on keskenduda inimvarale»​​

Ingrid Hindrikson, kel on kaks magistrikraadi - üks humanitaarias ja teine tehnoloogia- ja ärijuhtimises - on viimased kuus aastat eest vedanud Tallinna Ülikooli ettevõtluskoostöö projektide teokssaamist. Varem on ta töötanud nii TalTachis kui ka Tallinna linnas olles arendusprojektide koordinaator ja klastriprogrammi juht, samas ka masinatööstuse klastri juhtgrupi liige.

Tallinna Ülikoolis on just Ingrid Hindrikson see, kes on ettevõtjatele sageli esimeseks kontaktiks, tõlkides ettevõtjate teadus- ja arendustegevuse soovid teadlaste jaoks sobivasse keelde. Kuid Hindrikson on ka loovettevõtja, ühel päeval nädalas ei leia teda ülikoolist, vaid maalimast. Tema värviküllased maalid leiavad uued omanikud üle maailma ja on jõudnud näiteks nii Dubai Expole kui ka erinevate riikide saatkondadesse.

Olles pikalt töötanud teaduse ja ettevõtluse ristumiskohas, on Hindrikson veendunud, et ettevõtlikkus on eeskätt mõtteviisi küsimus. Samuti on ta veendunud, et toimumas on nihe tehnoloogiakesksuselt inimkesksusele: «Tark- ja riistvara kõrval hakkame üha enam rääkima inimvarast. Tehnoloogia loojaks on ju inimesed ning tehnoloogiatki luuakse eelkõige inimese heaoluks.» Hindrikson näeb ka olulisi muutusi ettevõtja kuvandis: «Ettevõtjad ei ole vaid suurkorporatsioonide esindajad, aga ka haridustöötajad ja kultuuriinimesed, kes tegutsevad ettevõtjatena. Piirid teadlase ja ettevõtja vahel ei olegi alati enam nii selged. On toimunud oluline lähenemine ja see aitab ka teineteist paremini mõista.»

Saadet juhib Tallinna Ülikooli ettevõtluskoostöö ja teadmussiirde juht Aija Sakova.

aatesari «Ekspert eetris» vahendab põnevaid, silmaringi avardavad ja harivaid teemasid, olgu tegu tervise, poliitika, hariduse, kunsti või juriidikaga. Saates arutatakse koos oma valdkonna ekspertidega praegu aktuaalseid küsimusi, mis puudutavad kõiki. Teadlaste roll on ühiskonnas tähtsam kui kunagi varem. Iga päev paiskab õhku rohkem küsimusi, kui vastuseid. Selguseks, uuteks lahendusteks ja tarkadeks otsusteks, olgu riigi või inimese tasandil, on vaja tõenduspõhisust.

«Ekspert eetris» sai alguse 2020. aasta kevadel ning pälvis oma teemapüstitustega 2020. aasta teaduse populariseerija tunnustuse.