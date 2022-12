Sotside pöördumine: haridus hakkab logisema, kui mõne kooliastme õpetajad jäävad tähelepanuta

«Sotsiaaldemokraadid seisavad selle eest, et lisaks kooliõpetajate palkadele tõuseksid ka lasteaiaõpetajate palgad, kuna teame ja väärtustame, kuivõrd oluline on see töö, mida iga päev hoole ja armastusega teete. Teie kätes kasvab Eesti tulevik,» selgitavad Juske ja Jürgenstein.

Religiooniõpetaja Toomas Jürgenstein. Foto: Sille Annuk

Nad rõhutasid, et koalitsiooniläbirääkimistel seisid sotsiaaldemokraadid kooliõpetajate palkade tõstmise eest. «Läbirääkimiste tulemusena saavutasime miinimumpalga tõusu pea 24 protsenti ehk 1412 eurolt 1749 euroni,» lisasid riigikogulased.

«Hoolimata sellest, mida väidab mõne partei laimukampaania, ei kavatse sotsiaaldemokraadid seista mitte kuidagi kooliõpetajate palgatõusu vastu. Vastupidi, see kinnitatakse kindlasti lähinädalatel ja meile on äärmiselt oluline, et palgatõus tuleb,» lisasid Juske ja Jürgenstein.

Nende soov on ka, et koos kooliõpetajate palkadega vaadatakse üle ka lasteaiaõpetajate palgad. «Me ei soovi siduda lasteaiaõpetajate palku kooliõpetajate omast lahti, seda enam, et sotsiaaldemokraadid on seesuguse süsteemi ise loonud. Tahame, et valitsuses leitaks lahenduse, kuidas saaksid tänases olukorras tõusta ka lasteaiaõpetajate palgad,» rõhutasid poliitikud.

Loodavad peatset kokkulepet

Meeletus hinnatõusus ei ole mõeldav, et lasteaiaõpetajate palk jääb samale tasemele, nagu see on praegu, leiavad nad.