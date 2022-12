Tehnikaülikooli IT-teaduskonna dekaani nimekirja kuuluvad tudengid saavad stipendiumi

Margareth Lasn IT-teaduskonna üliõpilaskogust ütles, et stipendium on tunnustus, mis aitab tudengitel õpingutes edeneda ja annab sõnumi, et hästi õppimine tasub ära. «IT-tudengitel on juba õpingute alguses palju tööpakkumisi, kuid stipendiumi toel saab jätkata kvaliteetse hariduse omandamist,» lisas Lasn.