Tartu Ülikooli kestliku arengu keskus hõlbustab teadusaladevahelist koostööd

Näiteks on Eestis üha enam juttu terviklikust ruumiloomest, mis hõlmab korraga maakasutust, transporti, liikuvust, taristu arendust ja inimese heaolu. Eri teadusharude ja partnerite ühistöös on võimalik riigile ja kohalikele omavalitsustele pakkuda ruumiloomeks teaduspõhist nõu ja tuge. See aitab arendustegevuses arvesse võtta nii kliimamuutuste leevendamist ja nendega kohanemist, eri ühiskonnarühmade elukvaliteeti, elurikkust kui ka uute tehnoloogiate arengut. Sama mitmetahuline ja eri teadlaste koostööd nõudev temaatika on näiteks õiglane üleminek Ida-Virumaal, mis tähendab pikaajalist tegevust majanduse mitmekesistamiseks ning elukeskkonna kvaliteedi parandamiseks piirkonnas, mis on seni tugevalt seotud peamiselt põlevkivisektoriga.