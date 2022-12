Aasta keelekümblusasutuse tiitli pälvis Pae gümnaasium

Välja kuulutati ka aasta keelekümblustegu, milleks on keelekümbluse tutvustamine ning materjalide loomine ja jagamine sotsiaalvõrgustikes. Selles tegevuses on silma paistnud Maret Vandel Tallinna Mustjõe gümnaasiumist, Silja Risti Kostivere koolist ja Nelli Kuldmaa Alutaguse vallavalitsusest. Nende loodud materjale või tunnivideoid leiab E-koolikotist ning kasulikke viiteid töölehtedele või sündmustele, mis toetavad muukeelset õppijat eestikeelses aineõppes, keelekümbluse kodulehel.

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas tänas auhindade üleandmisel kõiki, kes aastate jooksul on ära teinud keelekümblusvõrgustiku ja -metoodika arendamisel suure töö. «Valdkonna töötajad on oma ala professionaalid, kes on keelekümblust oma südames kandnud, moodustades üksteist toetava võrgustiku. Keelekümblus on aidanud meid siiani eesti keele õppe edendamisel ja jääb keeleõppe metoodikate hulgas kasutusele ka edaspidi,» sõnas minister.