TalTech avas vastuvõtu mikrokraadikavadele ja avatud õppesse

Õppida saab inseneri-, IT-, loodusteaduste, majanduse ning merenduse valdkonna õppeaineid ja mikrokraade, mille valikus on 15 õppekava.

30. jaanuaril algavaks kevadsemestriks saab avaldusi esitada kahele uuele mikrokraadikavale, milleks on äriühingu omaniku meistriklass ja programmeerimine mängu- ja veebirakendustega.

Õppima on oodatud firmade omanikud

Esimene kava on mõeldud ettevõtete praegustele ja tulevastele omanikele, kes on varem hariduse saanud mõnes muus valdkonnas. «Äriühingu omaniku meistriklassi kavalt saab teadmised ja oskused sellest, kuidas üks organisatsioon säilenõtkelt toimib,» ütles kavajuht Mike Wahl. «Pigem on tegemist isutekitajaga, aga eks millegagi alguse tegemine ja muutumine ongi tihti kõige raskem.»