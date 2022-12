Haridustehnoloogia iduettevõtted kaasavad tootearendusse üha rohkem teadlasi

Startup Estonia haridusvaldkonna projektijuht Inga Kõue tõi välja, et teadlaste ja lõppkasutajate kaasamine haridusvaldkonnale mõeldud digilahenduste loomisse tõstab teenuste usaldusväärtust. «Eesti haridusidudele suunatud programmid aitavad üha paremini rahuldada reaalseid kasutajate vajadusi. Tõenduspõhisem lähenemine ja teadlastega valideeritud teenus loovad juba ette eeldused rohkemate kasutajateni jõudmiseks,» sõnas Kõue.

Hariduse valdkonnas tegutsevad Eesti iduettevõtted on sel aastal näidanud teadus- ja tõenduspõhiste lahenduste märgilist esilekerkimist, mis on laienenud teistesse riikidesse ja võitnud mainekaid konkursse.

2022. aasta suunanäitajateks on vaimse tervise ja heaolu lahendused, nende seas õpilaste sotsiaalset ja emotsionaalset õppimist toetav Clanbeat ning väikelaste vaimset tervist mänguliselt toetav iduettevõte Triumf Health. Mõlema iduettevõtte asutajad on pälvinud noorte naisettevõtjate tunnustused ning on valitud võitjateks ÜRO kestlike digilahenduste konkursil World Summit Awards tervise ja heaolu kategoorias – Clanbeat aastal 2021 ja Triumf Health aastal 2022.