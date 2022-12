Kuue kooli õpetajad ja juhid omandasid poole aasta vältel uusi digioskuseid

Programmi jooksul arendasid õpetajad ja koolijuhid oma digipädevust, et digilahenduste kasutamine igapäevases õppetöös oleks tervikuna läbimõeldud ja toetatud.

Haridus- ja noorteameti DigiKiirendi programmijuhi Kerli Požogina sõnul on võtmetähtsusega, et õppijate digipädevus oleks sisse kirjutatud juba kooli õppekavasse nii, et vajalike teadmiste ja oskuste kujundamine oleks iga aine õpetaja vastutus.