Tallinna Ülikooli uus mikroraad viib inimese ja looma suhete maailma

Inimese-looma interaktsioonid mikrokraadi õppekava on loodud TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituudi, Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühingu ja Eesti Ratsutamisterapeutide Liidu koostöös.

Mikrokraad on mõeldud inimestele, kes soovivad süveneda keskkonna, inimeste ja loomade vastastikmõjude teaduspõhise uurimise valdkonda või tulevikus kaasata oma erialases tegevuses loomi. Näiteks on oodatud õppima inimesed, kes puutuvad enda tööülesannetes kokku keskkonna, inimeste ja loomadega ning kelle ametipositsioon või tulevikuplaan eeldab teadmisi inimese-looma interaktsioonide valdkonnast.

«Inimesed, kes töötavad loomadega, peaksid omama liigispetsiifilisi teadmisi tajudest, käitumisest ning vajadustest. Samuti on oluline osata looma õpetada ning lugeda tema kehakeelt. Meie mikrokraad pakub alusteadmisi, mis arendavad loomi kaasavate sekkumiste valdkonda ning erinevate loomadega seotud teenusepakkujate töö kvaliteeti,» sõnas mikrokraadiprogrammi koordinaator Maarja Tali.

Eestis on seni olnud võimalus õppida loomakasvatuse, bioloogia ning zooloogia erialadel. Peamiselt on nende õppeprogrammide keskmes imetajatest mets- või põllumajandusloomad. Uue mikrokraadi erilisus ja vajalikkus seisneb selles, et keskendutakse inimeste ja nende vahetus mõjusfääris elavate (lemmik)loomade kokkupuudete ning vastastikmõjudega seonduvale.