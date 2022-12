Noored häkkerid võtavad mõõtu Eesti suurimal kübervõistlusel

Võistluse süžee viib osalejad aastasse 2007, kui toimus Pronksiöö, mil Tallinnas toimusid ulatuslikud tänavarahutused ning küberrünnakutega prooviti rivist välja lüüa Eesti riigiasutuste arvutivõrke ja e-teenuseid.

Käesoleva aasta võistluse peategelane on Kaitseliidu Küberkaitseüksuse salajane abiline, kes kutsutakse Pronksiööl eksperdina appi nii riigile kui ka eraettevõtjatele, et hoida üleval vajalikud teenused, paigata serverid ja leida süsteemides olevad pahalased. Eesmärk on lahendada ära kõik mured, mida talendi lauale veeretatakse, kaitstes sellega Eesti riiki ja Eesti e-riiki.

Võistluse korraldaja, tehnikaülikooli küberkriminalistika ja küberjulgeoleku keskuse vanemteaduri Birgy Lorenzi sõnul on Eesti valmis simulatsioonina läbi mängima ajaloos toimunut. «Ka noored peavad mõistma, et internet on tegelikkuses habras, kui me seda ei hoolda ning infosõda meie ümber vajab tarka tarbijat, kes suudaks eristada tõde valest, sest muidu muutume ise trollideks,» leidis Lorenz.

Ta märkis, et praegu loevad noored sündmuste kohta Wikipeediast ja ei mõista, kuidas selline asi sai toimuda. «Eestis või Euroopas küll ei puhkenud sõda, kuid meie ühtsus pandi samamoodi proovile ning seetõttu peame nendest asjadest noortega rääkima ja neid läbi mängima, et sellised asjad enam ei korduks.»

Birgy Lorenzi meelest on aeg küsida, kuidas oleksid võistlusel osalejad need kübersituatsioonid lahendanud või kas Eestis on noorte praeguste kübrturvalisuse oskuste baasil võimalik luua turvalisem infoühiskond?

KüberNaaskli võistluse eelvoor toimub reedel ja laupäeval ja põhivoor 10. detsembril.

Viimasel kuuel aastal on KüberNaaskli võistlusel osalenud 500 kübertalenti.

Võistluse korraldaja Birgy Lorenz sai eelmisel nädalal Eesti Teadusagentuurilt Eesti teaduse populariseerimise auhinna Küberolümpia projekti eest, mis on juba üle viie aasta aidanud jõudsalt kaasa noorte küberteadlikkuse kasvule, huvile IT ja sellekohase teaduse vastu. Lorenzi töö fookus on noorte ja koolide toetamine IT-õppes ning õpilaste küberturvalise käitumise edendamine.