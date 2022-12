Tartu Ülikooli väliseesti külalisprofessori stipendiumi pälvisid Annela Anger-Kraavi ja Mart Kuldkepp

Tartu Ülikooli rektor professor Toomas Asser avaldas väliseesti kogukonnale suurt tänu stipendiumifondi loomise ja jätkuva rahastamise eest. «Kahel varasemal aastal oleme juba näinud, et võimalus kutsuda eesti päritolu teadlasi ja õppejõude võõrsilt Tartusse on väärtuslik lisandus meie õppe- ja teadustööle, lisaks on senised külalisprofessorid rikastanud meie kogukondlikku kultuurielu,» sõnas Asser. «Uued väliseesti külalisprofessorid toovad endaga Tartusse väga olulised teemad: professor Annela Anger-Kraavi jagab ülikooliga oma teadmisi kestliku arengu ja kliimapoliitika alal ning Mart Kuldkepi tegevus eestluse uurimisel on ülikooli jaoks samuti järjest enam päevakorral.»

Tartu Ülikooli Toronto Fondi direktor Peeter Einola meenutas, et väliseesti külalisprofessori stipendium antakse välja kolmandat korda. «Senised stipendiumikonkursid on kinnitanud, et välismaa ülikoolides on neid eesti päritolu tippteadlasi, kellel on soovi ja tahet panustada oma teadmistega Eesti kõrgharidusse ja teadusesse. See stipendium on väga hea näide, kuidas koostöö väliseesti kogukonnaga toob Eestisse uusi vajalikke kogemusi.»