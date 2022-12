Sisekaitseakadeemia pakub päästekorraldajaks õppijale 1000 eurot kuus toetust

Päästekorraldaja erialal õppides saab kutsehariduse ning lõpetanuid ootab suure tähendusega töö Häirekeskuse piirkondlikes keskustes Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Pärnus. Päästekorraldaja erialal õppijatele makstakse alates jaanuarist õppimise ajal 1000 eurot kuus, mis koosneb põhistipendiumist ning häirekeskuse eristipendiumist. Lisaks on õppijatele tagatud tasuta toitlustus, majutus ja vormiriietus. Päästekorraldaja õppes on suur roll keeleõppel, samuti praktilistel harjutustel.

«Sisekaitseakadeemias on tulevastel päästekorraldajatel head võimalused enesekindluse kasvatamiseks ning uute teadmiste ja oskuste omandamiseks, et oma tööd asjatundlikult teha. Õppima on oodatud nii alles tööturul esimesi samme astujad kui ka karjääripöörajad, kes tunnevad kutsumust inimesi aidata ja teha suure missioonitundega tööd. Kindlasti on õpingutel abiks ka tavapärasest oluliselt suurem, 1000-eurone igakuine toetus,» tõdeb Vetka.

Häirekeskuse peadirektori Kätlin Alvela sõnul on päästekorraldaja esimene lüli abiandmise ahelas, kelle ülesanne on välja selgitada, millist abi ja kui kiiresti hädasolija vajab. «Vastame aastas miljonile hädaabikõnele, et päästa inimeste elu, tervist ja vara. See on vastutusrikas ja eriline töö, kus iga päev pakub väljakutseid ja mida tehes saab koju minna tundega, et andsin oma panuse turvalisema Eesti heaks,» sõnas Alvela.