Tudengid lõid käed külge Targa Maja juhtimissüsteemi loomisel

Projekti läbiviija oli Klaipeda University of Applied Sciences koostöös Saksa tehnoloogiafirmaga Jung.

Projekti esimese nädala veetsid tudengid Klaipedas, mil neil tuli töötada gruppides koos teiste IT tudengitega üle terve Euroopa. Projektis osales kokku üle kolmekümne tudengi Eestist, Kreekast, Saksamaalt, Lätist, Saksamaalt, Horvaatiast ja Leedust. Projektis edukas osalemine eeldas tudengitelt väga head inglise keele oskust, suhtlemisoskust, võimet jagada ülesandeid ja vastutust. Teise nädala jätkasid tudengid tööd veebipõhistes gruppides.

Virumaa kolledži telemaatika ja arukate süsteemide programmijuht Žanna Gratšjova märkis, et projektis osalemine annab tudengitele reaalses ettevõttes ja rahvusvahelises meeskonnas töötamise kogemuse.

Kombineeritud intensiivprogramm on probleemipõhine õppemeetod, mille käigus ühendatakse reaalne meeskonnatöö veebipõhise meeskonnatööga. Töö on jaotatud kaheks: esialgu toimub lühiajaline kohtumine välismaal, kus rahvusvahelistel töögruppidel on võimalik omavahel tuttavaks saada. Seejärel jätkub meeskonnatöö veebipõhiselt. Kombineeritud intensiivprogramm suurendab võimet arendada ja rakendada innovaatilisi õppemeetodid kõrghariduses.