IT-kool kood/Jõhvi tähistas teise lennu algust uue õppehoone avamisega

«Kus viga näed laita, seal mine ja aita. kood/Jõhvi asutajad tajusid probleemi ning võtsid ohjad enda kätte, et koolitada uue põlvkonna IT-spetsialiste. Nad nägid Ida-Virumaa potentsiaali ja võtsid sellest maksimumi. Nüüd on Jõhvisse koondumas kõige modernsem ja tulevikule orienteeritum kogukond Eestis,» ütles peaminister Kaja Kallas avatseremoonia kõnes.

kood/Jõhvis on praeguseks 500 õppijat, kelle taust varieerub pagaritest tipp-juhtideni välja. Õppijate keskmine vanus on 27 aastat ning vanim õpilane on 64-aastane. kood/Jõhvis on inimesi 24 rahvusest, nendest 30 protsenti on naised ja 70 protsenti mehed.

«kood/Jõhvi teeb eriliseks omanäoliste inimeste kokkutoomine. Meie erinevused rikastavad ka IT-alast arengut,» leias viimased neli aastat Mehhikos elanud ja kood/Jõhvi jaoks Eestisse taas kolinud Egon Saks.

«Esimene aasta koodikooli on näidanud, et huvi nii õppijate kui tulevaste tööandjate poolt on suur, mistõttu otsustasime sel aastal võtta vastu 300 uut õppijat,» ütles kood/Jõhvi nõukogu esimees Taavet Hinrikus. «Aasta jooksul on nii õppekava kui ka kool palju arenenud, alustades õppetöö protsesside arendamisega ja lõpetades viiekorruselise koolihoone valmimisega Jõhvis.»