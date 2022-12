Kiusamisvaba Kool sai Tartusse omanäolise valgusinstallatsiooni

Selleks, et sirguda terveteks ja õnnelikeks täiskasvanuteks, vajavad õpilased turvalisi ja hoolivaid suhteid, nagu vajavad ka lilled õitsemiseks valgust ja soojust. Kuigi Eestit on esile tõstetud tublide õpitulemuste eest, kogeb iga viies õpilane õppeaasta jooksul kiusamist, mida on kirjeldatud ka kui suurimat koolirõõmu vähendamise mõjutegurit. Iga annetus Kiusamisvaba Kooli paviljonis aitab KiVa kiusuennetusprogrammil tuua valgust ühe lapse ellu ja paneb paviljonis lilled rõõmsalt õitsema.

Installatsiooni kontseptsiooni autor on valguskunstnik Elo Liiv. «Me oleme inimestena kõik erinevad ja seda on ka meie lapsed. Kui täiskasvanute poolt on lastele tagatud nende põhivajadused ja -õigused, siis on see juba suur samm õnneliku inimese kujunemise loos. Ometi ei puutu lapsed koolis kokku vaid täiskasvanutega – nende kaaslasteks on ennekõike omaealised ja kogu värvide spektris võib vastuolusid tekkida igal sammul. Siin avaldubki KiVa programmi olulisus, et kasvaks laste endi teadlikkus, kuidas ära tunda julmus, kius ja pahatahtlikkus ning kuidas olla toeks ja hoida omavahelised suhted helged,» sõnas Liiv.