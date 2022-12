TalTechi ettevõtlustudengid tutvustavad uusi äriideid

Üliõpilased on septembrist alates oma äriideede kallal kõvasti tööd teinud, neid igakülgselt analüüsinud ja planeerinud elluviimist. Sündmusel tuleb esitlusele kümme ideed selliselt, et oleksid esindatud erinevate erialade üliõpilased. Tudengitest on moodustatud tiimid, kes esitlevad oma ideid žürii ja kaastudengite ees.

Majandusteaduskonna ettevõtluse ja rahvusvahelise äri lektor Marianne Kallaste, kes on üks ürituse eestvedajatest, ütles, et õppeaines ei ole olnud eesmärk prototüübi loomine, kuid planeerimise järgus on ärimudelid ja äriplaanid läbimõeldud ning ideed mitmekülgsed.

«Edaspidi on lootus, et mõnigi idee saab ka ellu viidud või leiab üliõpilane peale ülikooli lõpetamist mõne muu põneva idee, mida õpitud protsessi järgi analüüsida. Peamine eesmärk on tudengitel ülikooli lõpetamine, seega ettevõtlusega alustamine ja sellele pühendumine jääb paljudel ootele kuni ülikooli lõpudiplom käes,» lisas Kallaste.

Ärikorralduse instituudi vanemlektori ja õppetöö juhi Sirje Ustavi sõnul on ettevõtlusõppe finaalüritus saanud juba traditsiooniks, kuhu kogunevad ettevõtlusaine läbinud tudengid paljudelt erinevatelt erialadelt. Igat kursust esindab üritusel üks-kaks meeskonda, et saada oma projektile tagasisidet tuntud ettevõtjatelt-mentoritelt ja investoritelt. Lõpuüritust täiendab humoorikas ettevõtlusteater, mis seekord keskendub äriidee rahastamisele. Sündmusele on oodatud kõik tudengid, õppejõud, vilistlased ja partnerid, et koos tunnustada parimate tulemusteni jõudnud ettevõtlikke meeskondi.

Äriideid hindab viieliikmeline žürii, kuhu kuuluvad Kevin Murcko, CoinMetro asutaja, Igniumi ja Euroopa Krüptoassotsiatsiooni kaasasutaja; Aleksander Gansen, WOF Labsi kaasasutaja; Kristian Sägi, Dynatrace Tallinna labori juht; Reet Kaurit, TalentHubi kaasasutaja ja värbamispartner; Ivo Remmelg, NestCapi asutajapartner ja EstBAN-i emeriitpresident.