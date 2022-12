Ettevõtlustudengid tutvustavad uusi äriideid

Üliõpilased on septembrist alates oma äriideede kallal kõvasti tööd teinud, neid analüüsinud ja planeerinud elluviimist. Esitlusele tuleb kümme ideed ja tudengitest on moodustatud tiimid, kes esitlevad oma ideid žürii ja kaastudengite ees.

Majandusteaduskonna ettevõtluse ja rahvusvahelise äri lektor Marianne Kallaste ütles, et õppeaines ei ole olnud eesmärk prototüübi loomine, kuid planeerimise järgus on ärimudelid ja äriplaanid läbimõeldud ning ideed mitmekülgsed. «On lootus, et mõnigi idee saab ka ellu viidud või leiab üliõpilane peale ülikooli lõpetamist muu põneva idee, mida õpitud protsessi järgi analüüsida,» lisas Kallaste.