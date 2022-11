EKSPERT EETRIS ⟩ Kadi Georg: «Õpetada tuleks õpilasi, mitte programmi»

Nüüdseks jagab Kadi kogunenud teadmisi ja kogemusi noorte õpetajatega ning tänases saates «Ekspert eetris» räägib oma lugu õpetajaks saamisel, sealhulgas ka Egiptuses ja Prantsusmaal veedetud aastatest. Samuti tuleb juttu õpetajatöö väljakutsetest ning omadustest, mis õpetajale tema töös kasuks tulevad. Kadi sõnul võib õpetaja teada sadu aktiivõppe meetodeid, kuid kuldvõtmeke, mis õpilased tööle paneb, on nende tundmine – teadmine, mida nad väärtustavad ja mis on neile oluline. Ta soovitab luua ühise klassiruumikultuuri, et õppijad tunneksid end kaasatuna ja väärtustatuna. Ja kui õpilastel on tõeliselt halb päev, on näha, et nad ei tule kaasa, tasub ettevalmistatud materjal hetkeks hüljata ja hoopis uurida, kuidas õpilastel läheb, nendega rääkida. «Sest lõpuks tuleb ju õpetada ikkagi õpilasi, mitte programmi,» nendib Kadi.