Füüsikaõpetaja: hea koolitund on nagu unejutt

Küsimusele, kui suurt rolli mängisid õpetajaks saamisel aga tema kooliaegsed õpetajad, vastab Häelm, et ametivalik tuli puhtalt tema enda seest. «Küll aga on minu eelnevad õpetajad mõjutanud, milline õpetaja ma olen. Minu omaaegne füüsikaõpetaja oli suhteliselt monotoonne tegelane, kelle tunnis kirjutasime tsiteerimise järgi konspekti. Põhimõtteliselt kirjutasime 5 aasta jooksul füüsika tunnis lihtsalt etteütlusi, mille käigus läks kogu füüsika sisu kaduma,» meenutab Häelm.

Suhe füüsikaga tekkis alles ülikoolis. «Kui ülikooli astusin ja seal füüsikalise maailmapildi kursusele sattusin, sain alles aru mis see füüsika päriselt on. Õppejõud ise oli huvitav ning iga teema, mis ta lahti rullis, oli põnevam kui eelmine. Siis hakkasin ka mõtlema, et kus ma oleks siis, kui mu kooliaegne füüsikaõpetaja oleks olnud samasugune nagu see lektor.»