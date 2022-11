PIAAC uuring aitab kaardistada täiskasvanute oskusi

Sarnane uuring viidi Eestis läbi ka 10 aastat tagasi. Selle tulemusena selgus, et kuigi põhihariduse kvaliteet on Eestis aegade üleselt olnud ühtlaselt hea, on kesk- ja kõrgharidusega vanemasse ikka jõudnute oskused teiste riikidega võrreldes keskmiselt madalamad. Eesti täiskasvanud elanikkonna funktsionaalse lugemisoskuse ja matemaatilise kirjaoskuse tase oli oluliselt üle OECD riikide keskmise, kuid üllatusena selgus, et kõrge kuvandiga digiriigi elanikkonna probleemilahendusoskused tehnoloogiarikkas keskkonnas jäid kesiseks.

PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) on rahvusvaheline täiskasvanute oskuste uuring, mille eesmärgiks on mõõta täiskasvanute funktsionaalset lugemisoskust, matemaatilist kirjaoskust ja probleemilahendusoskust tehnoloogiarikkas keskkonnas ning lisaks neile ka lugemise ja arvutamise baasoskusi. Uuringus osaleb 31 peamiselt OECD riiki ning tulemused avalikustatakse 2024. aasta lõpus. PIAAC uuringu läbiviimist Eestis korraldab Haridus- ja Teadusministeerium ning küsitlust viib läbi statistikaamet. Uuringu läbiviimist toetavad Eesti riik ja Euroopa Sotsiaalfond.