Kunstiakadeemia võttis vastu soolise võrdõiguslikkuse kava

Soovõrdsuse kava koostamise vajadus tõukus Euroopa soolise võrdõiguslikkuse instituudi uuringust, mis tõi välja, et teaduses avaldub jätkuvalt sooline ebavõrdsus ja see väljendub nii teaduse kui ka teadusvaldkondade soolises segregatsioonis.

«Seetõttu on Euroopa Komisjon kutsunud teadusasutusi üles soolise võrdõiguslikkuse kavade kaudu ellu viima institutsionaalseid muudatusi. Samuti on sooline võrdõiguslikkus üks ÜRO kestliku arengu eesmärke,» märkis ta.

Rektor Mart Kalm leiab, et EKA on Eesti ülikoolide seas erandlikult naiste domineeritud, nii palkade kui ametikohtade lõikes, kuid ka neil on arenemis- ja paranemisruumi. «Koroonakriis sundis meid väga kiiresti muutma õpetamis-, õppimis- ja töötamistavasid ja näitas, et oleme selleks suutelised. Ka juurdunud stereotüüpseid eelarvamusi, hoiakuid ja kõnepruuki on võimalik kohendada ning ennast ümber harjutada. Usun, et EKA soolise võrdsuse kava aitab meil olla tähelepanelikum, tundlikum ja avatum ning õiglasem oma töötajate ja tudengite suhtes.»