Teadusringid üle Eesti avavad huvilistele uksed

Kokku avab oma uksed ligi 50 teadusringi üle Eesti ning valikus on mitmeid erinevaid tegevusi nagu robootika, programmeerimine, looduse uurimine, seiklusmängud, meisterdamine, füüsika ja keemia katsete tegemine, loodusmatkad ning palju muud. Ringidesse on vajalik eelregistreerimine, kuid osalemine neis on tasuta. Rohkem infot ja registreerimine on veebilehel www.huviring.ee.

Eesti Teadushuvihariduse Liidu juhi Heilo Altini sõnul annavad just teadusringid lastele vajalikud tulevikuoskused, küll aga kipuvad need ringid populaarsemate hobide nagu korvpall või koorilaul varju jääma. «Huvialade valik noores eas on väga oluline tuleviku mõjutaja ning noortel peab olema võimalus proovida ja kogeda oma arenguteel erinevaid võimalusi. See päev toob just LTT-valdkonna huviringid ja nende olulisuse paremini nähtavale ning annab avastamisvõimalusi igas vanuses noorele,» lisas Heilo Altin.