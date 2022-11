Õpetajad otsivad toetust lisatööde tasustamisele

Õpetajate ühenduste võrgustiku koordinaator Madis Somelar märkis, et töötasu diferentseerimine ja reaalpalga tõus aitab hoida praeguseid õpetajad koolis ning tõstab motivatsiooni õpetajaks õppida. «Õpetajate järelkasvu tagamiseks on vajalik, et juba järgmisel kevadel esitaks ülikoolidele sooviavalduse aineõpetajaks õppida hulk noori. Senine poliitika ei ole tulemust toonud. Eesti kool ei saa enesele lubada enam ühtegi õppeaastat, kus aineõpetajaks õppivate üliõpilaste arv Eesti kõrgkoolides on pea olematu,» ütles Somelar.